Кавасаки-подобный синдром. Что надо знать об осложнении COVID-19 у детей

В начале пандемии считалось, что детей COVID-19 обходит по касательной, они переносят заболевание в более легкой форме.

Но через несколько месяцев стало понятно: расслабляться родителям не следует. В мире зафиксированы случаи возникновения Кавасаки-подобного синдрома, который может нанести серьезный удар организму детей.

В Кыргызстане пока случаев появления заболевания не зафиксировано, но Минздрав тем не менее включил в новую версию клинического руководства по лечению и реабилитации больных COVID-19 раздел по ведению пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом. Что это за болезнь и какой урон она может нанести, 24.kg рассказала заведующая кафедры педиатрии с курсом анестезиологии и реанимации Кыргызского медицинского института перепрофилизации и повышения квалификации имени Даниярова, кандидат медицинских наук Венера Шукурова.

— Что представляет собой эта болезнь и почему ей подвержены именно дети?

— Отмечу, что то, что мы имеем сейчас у детей, перенесших коронавирус, это не болезнь Кавасаки в чистом виде, это Кавасаки-подобный или мультисистемный воспалительный синдром (МВС), связанный с COVID-19 у детей.

Синдром Кавасаки — редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до 5 лет.

Обычно COVID-19 протекает у детей в легкой или среднетяжелой форме, встречаются и тяжелые формы, но, как правило, если есть какие-то сопутствующие заболевания. Но в редких случаях может развиться Кавасаки-подобный синдром. Чаще всего это происходит спустя несколько недель после перенесенного COVID-19.

Первая информация о таком осложнении начала поступать с конца марта, когда в европейских странах, Америке выявили детей с мультисистемным воспалительным синдромом. Его симптомы схожи с болезнью Кавасаки, но есть и отличия. Одно из них — МВС может возникнуть у детей в любом возрасте.

До конца такая аномальная реакция детского организма на COVID-19 не изучена. В Кыргызстане пока ни одного случая не зафиксировано, но исключить его появления мы не можем. Поэтому и разработали протоколы лечения, реабилитации.

— Каковы проявления и симптомы Кавасаки-подобного синдрома?

— Первый симптом — это лихорадка более пяти дней. Кроме того, может появиться макулопапулезная сыпь (красные небольшие плоские или выпуклые папулы, возвышающиеся над поверхностью кожи. — Прим. 24.kg), увеличиться лимфатические узлы, появиться аневризмы. При МВС происходит воспаление мелких и средних артерий организма, может быть поражение коронарных сосудов.

— Вылечить этот синдром можно или он приводит к летальному исходу?

— Он требует особого наблюдения, интенсивного лечения. При ранней диагностике, правильном лечении наступает выздоровление. Но могут быть последствия для организма — инфаркты, ишемические болезни сердца в молодом возрасте.

МВС тяжелее протекает у детей с избыточной массой тела, бронхиальной астмой, другими сопутствующими заболеваниями.

— Дети какого возраста наиболее подвержены этому заболеванию?

— Мультисистемный воспалительный синдром еще мало изучен. Идет тщательное расследование каждого случая. Болезнь Кавасаки характерна больше для детей младшего возраста — чаще до трех-пяти лет, МВС — старше семи лет.

— Родитель может предположить, что у его ребенка Кавасаки-подобный синдром?

— Если есть лихорадка, сыпь, отечность на конечностях, конъюктивит — это должно насторожить родителя и необходимо обратиться к врачу. Также при МВС могут быть поражения со стороны желудочно-кишечного тракта: чаще бывают диарея, жидкий стул, боли в животе.

Для подтверждения Кавасаки-подобного синдрома проводят дифференциальную диагностику и полный набор исследований.

Ребенок при любом проявлении Кавасаки-подобного синдрома должен быть госпитализирован и его должна наблюдать мультидисциплинарная команда врачей: детские кардиологи, кардиоревматологи, инфекционисты, ревматологи, нефролог и другие.

Венера Шукурова

Также обязательно должен проводиться лабораторный мониторинг, потому что тяжесть состояния обуславливается, как и при COVID-19 у взрослых, повышением воспалительных маркеров. С первых дней также необходимо сделать электро- и эхокардиограммы, чтобы не пропустить воспаление коронарных артерий.

Источник: 24.kg