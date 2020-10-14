Исаков и Ибраимов до сих пор на свободе

Задерживаются и вновь заключаются под стражу бывшие чиновники, которые оказались на свободе в результате беспорядков ночью 5 октября.

Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, Курсан Асанов, Салайдин Авазов задержаны, определена их мера пресечения. Жанторо Сатыбалдиев и Айбек Калиев добровольно вернулись в руки правоохранительных органов. А вот местоположение Сапара Исакова и Албека Ибраимова до сих пор неизвестно. Правоохранительные органы предупреждают, что им следует самим явиться с повинной. Иначе они только усугубят свое положение, их срок заключения только увеличится.

Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 7