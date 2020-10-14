Садыр Жапаров: Кумтор на 100% будет работать в интересах Кыргызстана

Садыр Жапаров на заседании парламента ответил на вопрос, как после его назначения будет работать Кумтор и инвесторы.

По его словам, Кумтор будет работать на 100% в интересах Кыргызстана. «Он будет работать в наших интересах. Что касается инвесторов, то мы каждому инвестору будем открывать дорогу. Будем с ними вести диалог. Если они будут работать в нашу пользу, то мы встретим их руками и ногами», — сказал он.

Источник: Элгезит