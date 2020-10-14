Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра

Депутаты Жогорку Кенеша единогласно утвердили структуру, состав и программу правительства Садыра Жапарова.
Парламентарии собрались на заседание, которое проходит в госрезиденции «Ала-Арча».
Новый состав правительства:
Премьер-министр - Садыр Жапаров;
Первый вице-премьер-министр КР – Артем Новиков;
Вице-премьер-министр – Равшан Сабиров;
Вице-премьер-министр – Максат Мамытканов;
Вице-премьер-министр – Аида Исмаилова;
Руководитель аппарата правительства, министр – Бактыбек Аманбаев;
Министр экономики – Санжар Муканбетов;
Министр финансов – Кыялбек Мукашев;
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Эркинбек Чодуев;
Министр транспорт и дорог – Бакыт Бердалиев;
Министр юстиции – Марат Джаманкулов;
Министр иностранных дел – Руслан Казакбаев;
Министр внутренних дел - Улан Ниязбеков;
Министр чрезвычайных ситуаций – Бообек Ажикеев;
Министр здравоохранения – Алымкадыр Бейшеналиев;
Министр образования – Алмазбек Бейшеналиев;
Министр труда и социального развития – Улукбек Кочкоров;
Министр культуры, информации и туризма – Нуржигит Кадырбеков;
Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования – Жыргал Сагынбаев;
Госкомитет информационных технологий и связи – Алтынбек Исмаилов.
Назначения глав МВД, Госкомитета Нацбезопасности, Госкомитета по делам обороны номенклатура президента.
Отметим, что 10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Однако президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вернул документ в парламент и заявил, что назначение главы правительства не должно вызывать вопросов в части легитимности.
Источник: Кабар
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