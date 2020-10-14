Жогорку Кенеш утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра

Депутаты Жогорку Кенеша единогласно утвердили структуру, состав и программу правительства Садыра Жапарова.

Парламентарии собрались на заседание, которое проходит в госрезиденции «Ала-Арча».

Новый состав правительства:

Премьер-министр - Садыр Жапаров;

Первый вице-премьер-министр КР – Артем Новиков;

Вице-премьер-министр – Равшан Сабиров;

Вице-премьер-министр – Максат Мамытканов;

Вице-премьер-министр – Аида Исмаилова;

Руководитель аппарата правительства, министр – Бактыбек Аманбаев;

Министр экономики – Санжар Муканбетов;

Министр финансов – Кыялбек Мукашев;

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Эркинбек Чодуев;

Министр транспорт и дорог – Бакыт Бердалиев;

Министр юстиции – Марат Джаманкулов;

Министр иностранных дел – Руслан Казакбаев;

Министр внутренних дел - Улан Ниязбеков;

Министр чрезвычайных ситуаций – Бообек Ажикеев;

Министр здравоохранения – Алымкадыр Бейшеналиев;

Министр образования – Алмазбек Бейшеналиев;

Министр труда и социального развития – Улукбек Кочкоров;

Министр культуры, информации и туризма – Нуржигит Кадырбеков;

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования – Жыргал Сагынбаев;

Госкомитет информационных технологий и связи – Алтынбек Исмаилов.

Назначения глав МВД, Госкомитета Нацбезопасности, Госкомитета по делам обороны номенклатура президента.

Отметим, что 10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Однако президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вернул документ в парламент и заявил, что назначение главы правительства не должно вызывать вопросов в части легитимности.

Источник: Кабар