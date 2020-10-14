Освобожден бывший сотрудник Таможенной службы Кимсанов

Он сообщил, что Кимсанов сейчас на свободе, сторона заявителя написала встречное заявление.

Дело в отношении бывшего сотрудника управления по Ошской области Государственной таможенной службы (ГТС) Эмилбека Кимсанова прекращено. Об этом «Азаттыку» сообщил Улан Ниязбеков, назначенный Садыром Жапаровым исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Он сообщил, что Кимсанов сейчас на свободе, сторона заявителя написала встречное заявление.

Назгуль Суйунбаева, адвокат Кимсанова, сообщила «Азаттыку», что он был освобожден 6 октября согласно постановлению следователя.

«Согласно этому постановлению уголовное дело было прекращено. По одной части, пострадавшая сторона в лице Автандила Конгантиева отказалась от претензий, по второй – вина Кимсанова не была доказана. 6 октября на основании этого постановления Кимсанов был освобожден», - сказала Суйунбаева.

Эмилбек Кимсанов был задержан в феврале 2020 года в России по уголовному делу, которое возбудили по заявлению другого сотрудника таможенных органов - Автандила Конгантиева. Супруга Эмилбека Кимсанова Мария Заворотняя на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что 10 апреля стало известно о том, что ее муж был избит. И там же она разместила видеообращение, где Эмилбек Кимсанов рассказал, что экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов подталкивал его к совершению незаконных действий.

Райымбек Матраимов признания бывшего подчиненного пока не прокомментировал. Но его родной брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, расценил эти заявления как «плод фантазии одного человека».

Источник: Азаттык