(Видео) В Бишкеке проходит митинг за отставку Сооронбая Жээнбекова

«Мы делали все по-хорошему, но теперь никого жалеть не будем!»

В Бишкеке у здания правительства проходит митинг за отставку президента и правительства. Как сообщил модератор митинга, на акции протеста собрались представители всех регионов Кыргызстана, не успели доехать лишь жители Алая.

«Мы требуем отставки президента! - заявил один из выступающих с трибуны. - Мы сначала по-хорошему все делали, но теперь не будем никого жалеть!».

По предварительным данным на митинге собралось около 200 человек.

Источник: vesti.kg