 (Видео)  В Бишкеке проходит митинг за отставку Сооронбая Жээнбекова

«Мы делали все по-хорошему, но теперь никого жалеть не будем!»
В Бишкеке у здания правительства проходит митинг за отставку президента и правительства. Как сообщил модератор митинга, на акции протеста собрались представители всех регионов Кыргызстана, не успели доехать лишь жители Алая.
«Мы требуем отставки президента! - заявил один из выступающих с трибуны. - Мы сначала по-хорошему все делали, но теперь не будем никого жалеть!».
По предварительным данным на митинге собралось около 200 человек.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!