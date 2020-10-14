Садыр Жапаров высказался о задержании Темирлана Султанбекова

Уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают общественной безопасности, недопустимо.
Об этом заявил премьер-министр Садыр Жапаров.
Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР разослал сообщения относительно многочисленных обращений общественных и политических деятелей о необходимости освобождения из-под ареста молодого политика Темирлана Султанбекова.
"Следует подчеркнуть, что я, как премьер-министр Кыргызской Республики, не имею морального права и полномочий оказывать влияние на суд, органы прокуратуры и следствия. Считаю, что в правовом государстве, к построению которого мы стремимся, содержание общественных и политических деятелей под следствием, можно заменить домашним арестом", - отметил глава правительства.
Источник: vb.kg
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