Садыр Жапаров высказался о задержании Темирлана Султанбекова

Уголовное преследование политических оппонентов, которые не угрожают общественной безопасности, недопустимо.

Об этом заявил премьер-министр Садыр Жапаров.

Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР разослал сообщения относительно многочисленных обращений общественных и политических деятелей о необходимости освобождения из-под ареста молодого политика Темирлана Султанбекова.

"Следует подчеркнуть, что я, как премьер-министр Кыргызской Республики, не имею морального права и полномочий оказывать влияние на суд, органы прокуратуры и следствия. Считаю, что в правовом государстве, к построению которого мы стремимся, содержание общественных и политических деятелей под следствием, можно заменить домашним арестом", - отметил глава правительства.

Источник: vb.kg