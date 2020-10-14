Нуржигит Кадырбеков назначен министром культуры, информации и туризма

Нуржигит Кадырбеков назначен министром культуры, информации и туризма

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал нынешний глава правительства КР Садыр Жапаров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, данное решение принято в целях обновления кадрового потенциала и привлечения на государственную гражданскую службу новых и молодых специалистов.

Источник: Кабар