Мыктыбек Абдылдаев считает, что парламент должен объявить о самороспуске

Мы собирались 6 и 10 октября. Но если у юристов есть сомнения, их надо разрешить.

Депутаты Жогорку Кенеша должны объявить о самороспуске. Об этом журналистам заявил член фракции «Бир бол» Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам, парламент не имеет морального права работать после того, как будет утвержден новый состав правительства.

«Мы собирались 6 и 10 октября. Но если у юристов есть сомнения, их надо разрешить. Я думаю, парламент сегодня исправит эту ошибку. Когда я открывал сессию, тоже придерживался каких-то действующих законов. Сегодня мы опять же вернулись к исходной позиции. Другой вопрос в том, что депутатам, отсутствующим на заседании 10 октября, надо было прийти и высказать свою позицию, а не сидеть в подполье умничать. Когда все успокилось, ситуация нормализуется, они вспомнили про законы и регламент. Где они были 7, 8, 9 октября? Я считаю, что парламент должен самораспуститься, чем раньше, тем лучше», — сказал Мыктыбек Абдылдаев.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.

Источник: 24.kg