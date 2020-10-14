У замглавы МВД Памира Асанова двусторонняя пневмония

У заместителя министра внутренних дел Памира Асанова двусторонняя пневмония.

Об этом в государственной резиденции «Ала-Арча» сообщил и.о. главы МВД Улан Ниязбеков.

По его словам, Асанов на больничном, все остальные заместители на своих рабочих местах.

Источник: reporter.kg