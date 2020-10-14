(Видео) Сторонники Садыра Жапарова снова намерены выйти на митинг

Из Джалал-Абадской области в Бишкек выехали десятки машин

Сторонники экс-депутата Садыра Жапарова намерены снова выйти на митинг с требованием утвердить его на посту премьер-министра.

Акцию протеста планируют провести на старой площади сегодня, в 12:00.

В соцсетях распространяется видео, где автор ролика рассказывает, что десятки машин с людьми выехали из Джалал-Абадской области в Бишкек, чтобы поддержать бывшего парламентария.

Напомним, накануне президент Сооронбай Жээнбеков вернул в Жогорку Кенеш постановление о назначении Садыра Жапарова премьером в связи с тем, что на заседании не было кворума.

Источник: vesti.kg