Садыр Жапаров объявил о начале привлечения на госслужбу новых кадров
В целях привлечения на государственную и муниципальную гражданскую службу новых кадров и ускорения процесса люстрации премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал ряд кадровых решений, сообщили в аппарате правительства.
Так, Премьер-министр Садыр Жапаров подписал распоряжения, согласно которым:
- Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (1969 года рождения) назначен исполняющим обязанности Руководителя Аппарата Правительства-министра Кыргызской Республики;
- Ниязбеков Уланбек Омоканович (1975 года рождения) назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Кыргызской Республики;
- Абдылдаев Сагынбек Токонович (1969 года рождения) назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);
- Эгембердиев Аскат Раимжанович (1968 года рождения) назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
- Ашимбаев Сабыркул Абасович (1968 года рождения назначен) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;
- Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович (1983 года рождения) назначен полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
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