Канат Исаев стал спикером Жогорку Кенеша

Канат Исаев стал спикером Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Канат Исаев избран спикером парламента.

Всего голосовали 80 депутатов. «За» кандидатуру Исаева проголосовали 78 депутатов, против 2.

На заседании парламента, который проходит в госрезиденции «Ала-Арча», физически присутствовали 62 депутата, остальные по доверенностям.

Источник: Кабар