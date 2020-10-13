Темир Сариев дал комментарии по поводу денег, золота

Ситуация в стране тяжелая
Недавно в социальных сетях распространили снимки золотых слитков, под которыми была надпись – это нашли в доме Темира Сариева. В связи с этим Темир Сариев оставил пост на своей страничке в социальных сетях.
«Ситуация в стране тяжелая. Поскорее нужно вернуться в правовое поле, работать по закону. Кроме того, в социальных сетях отдельные люди действуют друг против друга. Это неприемлемо. Они пишут, что у меня нашли золото. Это не соответствует действительности. Фейк! У меня нет ни грамма золота и не было. Призываю образумиться и перестать распространять ложную информацию», — сказал Сариев.
Издание Factcheck провело расследование по этому поводу и выяснило, что снимок со слитками золота впервые был размещен в интернете узбекистанским пользователем Твиттера.
Источник: газета «Факты.kg» №24 от 13.10.2020 / стр. 3
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