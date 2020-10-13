Верховный суд отменил приговоры в отношении экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова

Верховный суд отменил решения судов по делу бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова.
Постановление было принято 8 октября, пишет Turmush.
Согласно постановлению, приговоры предыдущих инстанций в отношении Мырзакматова отменены. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Адвокаты Мелиса Мырзакматова обратились в Верховный суд с кассационной жалобой. Защита Мырзакматова просила отменить приговоры Ошского городского суда и Ошского областного суда с вынесением оправдательного приговора за отсутствием состава преступления.
Заседания в Верховном суде по рассмотрению кассационной жалобы переносились несколько раз.
Напомним, Ошским городским судом Мырзакматов был признан виновным по статье 304 ч. 3 п.1 («Злоупотребление должностным положением») УК КР и приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Обвиняемый был объявлен в розыск. Ошский областной суд приговор первой инстанции оставил в силе.
Отметим, Мелис Мырзакматов прилетел чартерным рейсом из Турции в Ош в ночь с 6 на 7 октября 2020 года.
Источник: Элгезит
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