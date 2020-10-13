В ЦИК не знают, какие партии смогут участвовать в повторных парламентских выборах

Члены Центризбиркома еще не обсуждали дату новых выборов
В Центральной избирательной комиссии не знают, все ли политические партии смогут участвовать в повторных парламентских выборах.
Как пояснил Vesti.kg зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, для решения данного вопроса они обратились в Жогорку Кенеш.
- В законодательстве нет четкой нормы, определяющей, кто вновь будет участвовать, а кто нет, - сказал он. - Поэтому на прошлой неделе мы отправили в парламент предложение, чтобы они уточнили, как быть в таких случаях.
Напомним, 6 октября текущего года, после митинга и захвата Белого дома, ЦИК официально признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными.
Известно, что Центризбирком должен в течение месяца назначить повторные выборы.
- По данному вопросу заседания еще не проводили, - добавил Бекматов.
Источник: vesti.kg
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