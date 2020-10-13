ГКНБ: Мера пресечения Атамбаеву остается прежней. Он водворен в СИЗО ГКНБ

В то же время судебными органами рассматривается уголовное дело по Койташским событиям 2019 года.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении А.Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

В то же время судебными органами рассматривается уголовное дело по Койташским событиям 2019 года.

Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда г.Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением.

По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене вышеуказанного постановления.

Источник: Кабар