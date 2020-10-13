(Видео) Должен ли президент Жээнбеков остаться на должности или уйти в отставку?

Должен ли президент Жээнбеков остаться на должности или уйти в отставку?

Редакция Elgezit.kg в рамках проекта «Без готовки» провела опрос среди жителей города Бишекек: «Должен ли легитимный президент Сооронбай Жээнбеков остаться на должности и стабилизировать ситуацию, либо должен немедленно уйти в отставку. Смотрим, что думает народ.

Источник: Элгезит