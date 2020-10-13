Статистика не радует. Будет ли вторая волна коронавируса в Кыргызстане?

Опотенциальной второй волне коронавируса в Кыргызстане начали говорить ещё летом.

Как мы помним, июль и август выдались достаточно тяжелыми в эпидемиологическом плане, ежедневно было более 1000 новых случае заболеваний. Тогда же на помощь министерству здравоохранения начали приходить простые люди. «С миру по нитке – голому рубаха», также было и в стране. Люди собирали деньги, закупали кислородные концентраторы для больниц и обсерваций, искали и делились необходимыми медикаментами, и даже доставляли больных до больниц. На самом деле, работа была проделана колоссальна. Потом наступил период затишья или так называемое плато, но это не означает, что нужно было расслабляться, однако это расслабление произошло, и в первую очередь среди населения. Но неужели опыт первой волны ничему не научил?

Сейчас на улицах все меньше людей в масках, а надписи у магазинов и других общественных мест, гласящие о том, что вход без масок запрещен игнорируются. Точнее на входе заставляет надеть маски охранник, но буквально спустя 10 метров они опускаются на нос. Несомненно, есть те, кто соблюдает меры безопасности, но подавляющее большинство игнорирует эти предписания. Также люди стали чаще собираться массово. Конечно же не стоит забывать и прошлую неделю с протестными акциями, где маски были у единиц. Но неделя митингов аукнется немного позже. Уже сегодня статистика говорит о неприятностях, которые подходят все ближе.

Начиная с 24 сентября ежедневно регистрируется более 100 случае заражения, последние несколько дней эта цифра переваливает за 300 случаев в день. Кроме того, вновь начала расти смертность. Так, например, за весь сентябрь от коронавируса умерло 4 человека, а за неполные 2 недели октября уже 27 случаев.

Ситуацию ухудшает и тот факт, что помимо коронавируса люди начинают болеть и сезонными заболеваниями. Все это вместе значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Следовательно, можно предположить, что ситуация в осенне-зимний период может оказаться тяжелее нежели в пик первой волны. Однако, это лишь рассуждения, и лишь время покажет как поведет себя болезнь зимой. Кроме того, не стоит забывать и то, что люди уже переболевшие ковидом все также подвержены риску заражения. Так, например, сегодня поступила информация о смерти 89-летней женщины, которая повторно заразилась коронавирусом. Это первый подобный случай. Также ранее ученые сообщали, что антитела к covid-19 остаются в организме человека около 3 месяцев. Соответственно, сейчас необходимо ждать эффективного лекарства.

О предстоящих трудностях прекрасно знают и в министерстве здравоохранения. О росте количества заболевших, а также о предстоящих проблемах высказалась руководитель республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации МЗ КР Нурила Алтымышева.

«Коронавирус никуда не делся. Люди равнодушно относятся к соблюдению санитарных правил. В результате количество инфицированных увеличилось, за сутки выявлено 298 новых случаев. В связи с этим, Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации просит граждан надевать маски, соблюдать дистанцию между людьми не менее 1 метра, мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиком. Постарайтесь одеваться потеплее», - говорится в обращении.

Помимо этого есть и позитивные моменты. Так на днях в Баткенской области было введено в эксплуатацию здание инфекционной больницы. Как сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, завершена и сдана в эксплуатацию реконструкция старого здания Баткенского областного центра семейной медицины под больницу на 90 коек. Уже сейчас в больнице лечатся 63 пациента. В больнице в наличии есть 3 аппарата ИВЛ и 60 кислородных концентраторов.

Также сдана в эксплуатацию больница в городе Токомок. Ремонт больницы был начат 28 июля 2020 года. Проектная мощность объекта рассчитана на 216 койка-мест.

Что же касается строительства инфекционной больницы в Бишкеке, то по состоянию на 9 октября, её готовность оценивалась в 98%.

«Финансирование строительство объекта ведется за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов, где сначала строительства профинансировано 67 млн. сомов. Отметим, что объект, состоящий из 4-х блоков на стадии завершения. На всех 4-х блоках завершены следующие виды работ: устройство кровли, утепление потолка, стяжка полов, обшивка внутренних стен гипсокартоном, отделка внутренних стен, монтаж оконных и дверных блоков, обшивка наружных стен профнастилом, бетонирование подпорных стен наружных лестниц. Также завершена установка вентиляционных каналов, системы сигнализации и устройство водопроводных, канализационных труб и электромонтажные работы. В настоящее время завершаются работы по покраске внутренних стен, укладке линолеума, облицовке кафелем санузлов, ведутся работы по благоустройству территории», - говорится в обращении министерства здравоохранения.

Не стоит забывать и о обсервациях, которые были оперативно развернуты летом, и законсервированы на период затишья. В случае необходимости они будут организованны вновь. К тому же все то оборудование, которое было закуплено волонтерами и неравнодушными людьми также будет использоваться для помощи больным.

Стоит понимать, что подобна картина сейчас наблюдается во всем мире. Если брать соседние страны, то с тревогой на возможность второй волны смотрит Россия. Там осенью начался повторный рост зараженных. Власти Москвы уже высказывали свою обеспокоенность и выступили с рядом предложений и ограничений. Так в сообщении было сказано, что рекомендуется перевести часть сотрудников на удаленную форму работы, а пожилым людям не стоит в лишний раз покидать свои дома. Помимо этого, поступает информация и о том, что в Москве могут вновь ввести жесткие ограничения.

«С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями уже рекомендовано не выходить из дома без особой надобности. Кроме того, Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены внеочередные каникулы», - передают ведомости со ссылкой на Московскую мэрию.

Сейчас же важно не запустить распространение болезни. И во многом это зависит от простых граждан. В первую очередь необходимо применять элементарные рекомендации и тогда цепь распространения корноавируса будет разорвана. В противном случае, страна может столкнуться с решительным распространением болезни, которое может ввести в ступор всю систему здравоохранения.

Что же касается рекомендаций, то вот что советует ВОЗ:

Регулярно мойте руки

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Источник: ИАЦ «Кабар»