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Замначальника СБНОН МВД стрелял в своего подчиненного. СВР начала проверку

В данное время сотрудниками Службы внутренних расследований (СВР) МВД продолжается служебное расследование.

В социальных сетях и средствах массовой информации распространяются сведения о том, заместитель начальника СБНОН стрелял в своего подчиненного.

Как сообщает пресс-служба МВД, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Были назначены необходимые экспертизы.

В данное время сотрудниками Службы внутренних расследований (СВР) МВД продолжается служебное расследование.

Источник: Кабар

           

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