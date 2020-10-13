Замначальника СБНОН МВД стрелял в своего подчиненного. СВР начала проверку

В данное время сотрудниками Службы внутренних расследований (СВР) МВД продолжается служебное расследование.

В социальных сетях и средствах массовой информации распространяются сведения о том, заместитель начальника СБНОН стрелял в своего подчиненного.

Как сообщает пресс-служба МВД, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Были назначены необходимые экспертизы.

В данное время сотрудниками Службы внутренних расследований (СВР) МВД продолжается служебное расследование.

Источник: Кабар