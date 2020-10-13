ЦИК не собрала кворум. Рассмотрение передачи мандата Садыка Шер-Нияза отложено

По его словам, сегодня Центризбирком не смогла собрать кворум.
Рассмотрение вопроса об отказе от депутатского мандата Садыка Шер-Нияза (фракция «Ата Мекен») отложено. Об этом сообщает корреспондент Reporter.kg.
По его словам, сегодня Центризбирком не смогла собрать кворум.
Ранее Садык Шер-Нияз сообщал, что решил сдать свой мандат в пользу Омурбека Текебаева.
Источник: reporter.kg
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