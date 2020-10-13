В здании "Белого дома" проходит грандиозная уборка.
Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.
Он отметил, что в ходе погрома в ночь с 5 на 6 октября не повреждены разве что только книги.
"Мы начали уборку здания Жогорку Кенеша. Наше главное преимущество в том, что ни одна из наших книг не повреждена", - подписал он свою видеоэкскурсию.
Ранее Ибраим Нуракун уулу опубликовал фото разбитой компьютерной техники, аппаратуры, информируя, что митингующие ночью разгромили пресс-центр и телестудию в здании Жогорку Кенеша. По фото корреспондентов VB.KG также ясно, что вандалов не интересовали книги, а сейфы.
Источник: vb.kg
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