Бек Борбиев не знает, где его друг Раим

Известный певец Бек Борбиев написал на своей странице в Инстаграм пост о текущей ситуации в стране.

По его словам, Сооронбай Жээнбеков обязательно должен покинуть свой пост, но, он должен уйти тогда, когда вернет ситуацию в правовое русло.

«Не могу поддержать тех, кто говорит о том, чтобы он доработал свой срок. Сгорел Белый дом, у него нет морального права оставаться на посту. Также задавали вопрос о местоположении моего друга Раима [бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов]. Он никогда не давал мне отчет о том, где он», – пишет певец.

Источник: reporter.kg