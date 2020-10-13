Бек Борбиев не знает, где его друг Раим

Известный певец Бек Борбиев написал на своей странице в Инстаграм пост о текущей ситуации в стране.
По его словам, Сооронбай Жээнбеков обязательно должен покинуть свой пост, но, он должен уйти тогда, когда вернет ситуацию в правовое русло.
«Не могу поддержать тех, кто говорит о том, чтобы он доработал свой срок. Сгорел Белый дом, у него нет морального права оставаться на посту. Также задавали вопрос о местоположении моего друга Раима [бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов]. Он никогда не давал мне отчет о том, где он», – пишет певец.
Источник: reporter.kg
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