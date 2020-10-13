АКС ГКНБ: Осужденный Д.Зилалиев, покинувший тюрьму в ночь с 5 на 6 октября, доставлен в СИЗО ГКНБ
Антикоррупционной службой ГКНБ 12 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в СИЗО ГКНБ доставлен бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, Зилалиев в ночь с 5 на 6 октября 2020 года по неправомерному решению суда был незаконно освобожден из мест лишения свободы. В настоящее время Д.Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ КР.
«Совместные оперативные мероприятия ГКНБ и МВД КР по выявлению и задержанию лиц, освобожденных митингующими и незаконно покинувших места содержания под стражей и отбывания наказаний, продолжаются», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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