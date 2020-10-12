Матраимов водворен в СИЗО на 1 месяц

Аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов водворен в СИЗО до 9 ноября.

Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе Ошского облсуда.

Решение вынес Ошский облсуд. Так, Матраимов водворен в СИЗО ИВС ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области.

Источник: Reporter.kg