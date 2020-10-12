В Кыргызстане произойдет только очередная смена караула, смена клана у власти, но не более того, - эксперт

Белорусы выходят на протесты уже два месяца, а режим не падает, более того — снова усиливает репрессии.

Кыргызы же разобрались с властью фактически за одну ночь. В белорусских социальных сетях зазвучали голоса: вот у кого учиться надо, а не цветочки силовикам дарить.

«Могли ли события в Беларуси в минувшем августе пойти кыргызским путем? Подчеркнуто мирный характер белорусских протестов — это минус или плюс? Есть ли у них перспектива — или властям от этих хождений в свободное время ничего не сделается?



Наконец, если представить себе, что ну вот всё, белорусская революция побеждает, сейчас сметет или уже смела старого правителя, — не вмешается ли Москва при помощи военной силы», - задается вопросами автор статьи «Белорусских новостей».

Кыргызстан — совсем другая реальность

Начнем с того, что проводить параллели между белорусским и кыргызским сюжетами можно лишь очень условно.

В Кыргызстане политический режим далеко не так суров и монолитен, как в Беларуси. Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков — уже пятый за постсоветское время.

Там уже есть опыт успешных революций, оппозиция присутствует в системной политике, действует много групп влияния. Вдобавок ко всему силен фактор соперничества кланов. Сейчас, например, сюжет можно описать и в таком ракурсе: северяне пытаются отодвинуть занявших было ключевые позиции южан, полагает автор.

В целом можно сказать, что там больше возможностей сменить власть — и электоральным путем, и через улицу. В частности, и потому, что силовики не так многочисленны, не так хорошо оснащены и мотивированы, как в Беларуси.

«В Кыргызстане люди пошли на штурм парламента уже тогда, когда силовики показали, что не будут его защищать», - отметил в комментарии для портала политический аналитик Юрий Дракохруст.

В Беларуси же, по его словам, иначе вели себя в условиях разразившегося политического кризиса и силовики, и протестующие. Первые были настроены более жестко, не показывали намерения сдаваться, а среди вторых лишь немногие «были готовы на, скажем так, решительные действия».

Да, в первые дни после президентских выборов 9 августа дело доходило и до стычек с ОМОНом, кое-где строились баррикады, но они выглядели чисто символически — это были отнюдь не баррикады 1905 года в царской России, где разгорались настоящие бои. Вопреки домыслам официальной пропаганды, никаких атак на органы власти в ходе белорусской революции не наблюдалось и, похоже, не замышлялось.

Действия силовиков по отношению к задержанным в первые дни спровоцировали новую, еще более мощную волну протестов — но уже, можно сказать, идеально мирную. И когда сорвалась национальная забастовка, а Владимир Путин четко дал понять, что готов поддержать Лукашенко и силой, последний явно воспрянул духом, отмечает портал.

Волна мирных протестов в Беларуси пока не поколебала монолит системы. Аналитики твердят о признаках ее эрозии, но, может, она растянется еще на много лет? Может, эти мирные протесты режиму действительно не страшнее легкой щекотки?

Альтернативой могла бы стать гражданская война

Легко высмеивать протестующих белорусов за карнавальный характер акций, снимание обуви перед тем как стать на лавочки и уборку мусора за собой. Но здесь стоит подумать: а какова могла быть альтернатива?

Мирный характер белорусских протестов — это все же плюс, а не минус, отметил эксперт аналитического центра «Стратегия» в Минске Валерий Карбалевич.

«Даже по теории ненасильственные действия более эффективны, чем насильственные», - подчеркнул аналитик. По его мнению, в белорусском случае они вызывают симпатию общества, Запада, ставят режим в ситуацию, когда тот вынужден оправдываться.

В то же время «любые силовые воздействия на государственные учреждения вызвали бы в Беларуси гражданскую войну». В декабре 2010 года «поломанные двери [Дома правительства] были расценены как государственный переворот. Думаю, то же самое было бы и теперь», - сказал Карбалевич.

Он напомнил, что когда 23 августа протестовавшие подошли к столичному Дворцу независимости, Лукашенко взял в руки автомат. А его пресс-секретарь тогда заявила, что «так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», но потом, мол, убоялись. Лукашенко и его силовики «ждали этого и готовы были стрелять», - считает Карбалевич.

Автор отмечает, что за происходящим в Беларуси наблюдает Россия.

Украинский обозреватель Виталий Портников предрекает: «Если вы свергнете Лукашенко, то на вашу территорию войдут российские войска и какая-то часть вашей территории будет оккупирована. Если вы к этому не готовы, то оставайтесь дома и не морочьте голову».

«Угроза российского вторжения есть, но она не фатальна», - говорит Карбалевич. В частности, потому, считает он, что в ходе нынешних белорусских протестов «не ставится вопрос о геополитическом развороте», что отличает эту ситуацию от украинского Майдана 2013–2014 годов.

«Да, у кыргызов уже третья революция (или, как считают иные, переворот). Но это похоже на дежавю, потому что после каждого потрясения взявшие власть вновь начинают плодить коррупцию, кумовство, дербанить страну. Так много ли толку?» - пишет автор.

Действительно, в Кыргызстане сейчас, возможно, произойдет «только очередная смена караула, смена клана у власти, но не более того», - отмечает Дракохруст. Мирный же протест в Беларуси способен привести к более существенным изменениям, поскольку в этом случае мы можем говорить о серьезных сдвигах в массовом сознании, о политическом вызревании народа, подчеркнул собеседник.

И в самом деле, наверное, главное завоевание последних месяцев — это становление белорусов как политической нации. Масса белорусов духовно переросла вождя режима с его философией грубой силы.

Пусть этот путь нелегок и непрост, но он дает надежду, что в итоге будет построена современная свободная Беларусь, заключает вытор статьи.

Источник: centralasia.media