ГСИН: Сапар Исаков и Албек Ибраимов еще не явились. Сегодня истекает предоставленный им отпуск

Сегодня истекает срок предоставленного отпуска осужденным, отпущенным 6 октября на свободу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

В ведомстве отмечают, что в случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты соответствующие меры.

В результате разъяснительной работы со стороны ГСИН осужденные Авазов С.А., Мусакеев Д.С., Тологонов Р.К., Калиев А.Р. вернулись в исправительные учреждения.

Экс-премьер-министр КР Жанторо Сатыбалдиев в связи с ухудшением состояния здоровья находится в Национальном Центре кардиологии и терапии под конвоем из числа сотрудников ГСИН.

Сегодня истекает срок предоставленного отпуска осужденным Исакову С.Дж., Ибраимову А.С., Куланбаеву С.К., Куланбаеву Б.Ж., которые в учреждения ГСИН на данное время еще не явились.

Источник: Элгезит