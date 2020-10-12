ГСИН: Сапар Исаков и Албек Ибраимов еще не явились. Сегодня истекает предоставленный им отпуск

Сегодня истекает срок предоставленного отпуска осужденным, отпущенным 6 октября на свободу.
Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.
В ведомстве отмечают, что в случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты соответствующие меры.
В результате разъяснительной работы со стороны ГСИН осужденные Авазов С.А., Мусакеев Д.С., Тологонов Р.К., Калиев А.Р. вернулись в исправительные учреждения.
Экс-премьер-министр КР Жанторо Сатыбалдиев в связи с ухудшением состояния здоровья находится в Национальном Центре кардиологии и терапии под конвоем из числа сотрудников ГСИН.
Сегодня истекает срок предоставленного отпуска осужденным Исакову С.Дж., Ибраимову А.С., Куланбаеву С.К., Куланбаеву Б.Ж., которые в учреждения ГСИН на данное время еще не явились.
Источник: Элгезит
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