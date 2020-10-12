Садыр Жапаров провел совещание с руководителями отделов аппарата правительства

Садыр Жапаров отметил, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.
Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений аппарата правительства КР, сообщает пресс-служба кабмина.
Садыр Жапаров отметил, что страна находится на пороге больших политических и экономических реформ.
«Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны. Все государственные органы должны работать в штатном режиме. Задачи, стоящие перед нами, в том числе по оптимизации системы государственного управления и сокращению бюрократических препонов, реализации мер по восстановлению экономической активности и поддержки бизнеса, должны быть решены в сжатые сроки», - сказал он.
По итогам совещания структурным подразделениям аппарата правительства КР дан ряд поручений, в том числе по:
- обеспечению стабильного прохождения осенне-зимнего сезона;
- принятию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции;
- организации встречи с представителями бизнес-сообщества;
- проведению встречи с донорскими организациями;
- обеспечению своевременной выплаты социальных выплат;
- реализации программ по фискализации налоговых и таможенных процедур;
- обеспечению общественной и продовольственной безопасности.
Источник: Кабар
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