Однако в пресс-службе Первомайского суда заявили, что материалы дела в суд еще не поступили.
В Первомайский суд еще не поступили материалы по делу об организации массовых беспорядков, организованных 9 октября в городе Бишкек.
Напомним, в минувшие выходные силовики задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего советника президента Фарида Ниязова, бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, кандидата в депутаты ЖК Темирлана Султанбекова и др. предъявив обвинение в организации массовых беспорядков. В СМИ появилась информация со ссылкой на юристов о том, что Первомайский суд сегодня изберет меру пресечения фигурантам дела.
Однако в пресс-службе Первомайского суда заявили, что материалы дела в суд еще не поступили. Как только поступят судом будет дана более подробная информация.
Источник: Кабар
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