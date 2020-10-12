В Первомайский суд еще не поступили материалы по делу об организации массовых беспорядков

Однако в пресс-службе Первомайского суда заявили, что материалы дела в суд еще не поступили.

В Первомайский суд еще не поступили материалы по делу об организации массовых беспорядков, организованных 9 октября в городе Бишкек.

Напомним, в минувшие выходные силовики задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего советника президента Фарида Ниязова, бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, кандидата в депутаты ЖК Темирлана Султанбекова и др. предъявив обвинение в организации массовых беспорядков. В СМИ появилась информация со ссылкой на юристов о том, что Первомайский суд сегодня изберет меру пресечения фигурантам дела.

Однако в пресс-службе Первомайского суда заявили, что материалы дела в суд еще не поступили. Как только поступят судом будет дана более подробная информация.

Источник: Кабар