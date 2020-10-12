Руслан Бекназаров: «Сооронбай Жээнбеков не желает оставаться на должности, но он нужен для стабильности страны»

Бишкек, "Саясат. kg". Но в нынешних обстоятельствах президент С. Ш. Жээнбеков необходим, для справедливости.

— Для начала нужно полностью установить стабильность. Согласно Конституции, у нас парламентская страна. Полномочия в руках правительства. Правительство должно провести парламентские выборы, честно и объективно. А потом президент может подать заявление.

Но в нынешних обстоятельствах президент С. Ш. Жээнбеков необходим, для справедливости. Потому что главе правительства будет тяжело единовременно исполнять обязанности как премьер-министра, так и президента. Те, кто не хотят стабильности или недолюбливают С. Жапарова, хотят повесть на него две обязанности и ослабить до парламентских выборов.