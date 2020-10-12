Сообщается о встрече Сооронбая Жээнбекова с Розой Отунбаевой

Сообщается о встрече президента КР Сооронбая Жээнбекова с экс-президентом страны Розой Отунбаевой.
Об этом «Азаттыку» сообщили источники, заслуживающие доверия. Об этой встрече 11 октября сообщило и информационное агентство 24.kg.
По имеющимся данным, они обсудили текущие события в стране, а также пришли к единому мнению о необходимости достижения общенационального консенсуса.
После прошедших 4 октября парламентских выборов, несогласные с их итогами политические и общественные силы начали 5 октября на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке бессрочный митинг граждан. Ближе к вечеру акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, а в ночь на 6 октября демонстранты захватили здание ГКНБ и «Белый дом», где заседает парламент и аппарат президента.
Тогда же из мест заключения вышел ряд политиков и бывших чиновников, в том числе утвержденный 10 октября Жогорку Кенешем на пост премьер-министра КР Садыр Жапаров. Его сторонники заявляют, что освобождение политика было законным, а Верховный суд отменил приговор в его отношении.
Разразившийся тогда кризис власти продолжается по сей день, так как политические силы не могут прийти к единому мнению, при этом все высказываются за возвращение в правовое поле. В ночь на 9 октября Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, которым заявил, что «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики».
10 октября часть депутатов Жогорку Кенеша собралась на внеочередное заседание в государственной резиденции «Ала-Арча», где одобрила состав правительства во главе с Садыром Жапаровым. Но уже на следующий день, 11 октября, ряд депутатов, общественно-политических деятелей и юристов заявил, что на этом заседании не было кворума, а потому принятые там решения нелегитимны и что необходимо провести заседание ЖК повторно.
Сам Садыр Жапаров на пресс-конференции после своего избрания заявил, что официально вступил в должность и приступает к работе. Один из его сторонников, член партии «Мекенчил» Мелис Аспеков в интервью «Азаттыку» заявил, что «Мыктыбек Абдылдаев сам сказал, что кворум есть, что с учетом доверенностей в заседании принимало участие 63 человека».
Источник: Азаттык
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