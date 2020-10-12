КПП «Торугарт-автодорожный» временно закрыт
По инициативе китайской стороны, в связи с резким ухудшением погодных условий пункт пропуска «Торугарт-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы 12 октября 2020 года временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
Отмечается, что пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» функционирует в прежнем режиме по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.
Источник: Элгезит
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