КПП «Торугарт-автодорожный» временно закрыт

КПП «Торугарт-автодорожный» временно закрыт

По инициативе китайской стороны, в связи с резким ухудшением погодных условий пункт пропуска «Торугарт-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы 12 октября 2020 года временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Отмечается, что пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» функционирует в прежнем режиме по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.

Источник: Элгезит