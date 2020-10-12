Сегодня суд рассмотрит меру пресечения Курсану Асанову

Известно, что слушание состоится в 16:30 часов.
Замглавы МВД был задержан в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке
Первомайский районный суд Бишкека сегодня рассмотрит меру пресечения в отношении экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Об этом сообщает сторонник Асанова, журналист Турсунбек Бейшенбеков.
Известно, что слушание состоится в 16:30 часов.
Напомним, бывший замглавы МВД Курсан Асанов был задержан 10 октября текущего года по подозрению в организации массовых беспорядков в Бишкеке.
Источник: vesti.kg
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