Сегодня суд рассмотрит меру пресечения Курсану Асанову

Известно, что слушание состоится в 16:30 часов.

Замглавы МВД был задержан в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке

Первомайский районный суд Бишкека сегодня рассмотрит меру пресечения в отношении экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Об этом сообщает сторонник Асанова, журналист Турсунбек Бейшенбеков.

Известно, что слушание состоится в 16:30 часов.

Напомним, бывший замглавы МВД Курсан Асанов был задержан 10 октября текущего года по подозрению в организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Источник: vesti.kg