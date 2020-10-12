ГКНБ: задержали экс-директора Электрических станций, незаконно освобожденного в ночь с 5 на 6 октября

ГКНБ: задержали экс-директора Электрических станций, незаконно освобожденного в ночь с 5 на 6 октября

Сегодня, 11 октября 2020 года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ задержан экс-гендиректор ОАО «Электрические станции» С.Авазов, который в ночь с 5 на 6 октября 2020 года был незаконно освобожден из мест лишения свободы.

Как сообщили в ГКНБ КР, в настоящее время С.Авазов будет доставлен в учреждение ГСИН КР, где будет дальше отбывать наказание.

Источник: Кабар