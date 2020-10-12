Равшан Жээнбеков задержан и доставлен в следственную службу МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
Возбуждено уголовное дело по фактам событий на площади «Ала-Тоо» 9 октября 2020 года по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР, материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.
«В ночь с 5 на 6 октября в городе Бишкек прошел митинг, который перерос в массовые беспорядки, где были освобождены следственно-заключенные из учреждений исполнения наказаний. В рамках расследование данного уголовного дела сотрудниками оперативных служб СБНОН МВД Равшан Жээнбеков задержан в одном из кафе города Бишкек», - отметили в МВД.
В настоящее время Равшан Жээнбеков находится в Следственной службе МВД.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!