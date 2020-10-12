Равшан Жээнбеков задержан и доставлен в следственную службу МВД

Равшан Жээнбеков задержан и доставлен в следственную службу МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по фактам событий на площади «Ала-Тоо» 9 октября 2020 года по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР, материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.

«В ночь с 5 на 6 октября в городе Бишкек прошел митинг, который перерос в массовые беспорядки, где были освобождены следственно-заключенные из учреждений исполнения наказаний. В рамках расследование данного уголовного дела сотрудниками оперативных служб СБНОН МВД Равшан Жээнбеков задержан в одном из кафе города Бишкек», - отметили в МВД.

В настоящее время Равшан Жээнбеков находится в Следственной службе МВД.

Источник: Кабар