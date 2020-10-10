Садыр Жапаров заявил, что задержание Атамбаева будет не единственным

Кандидат на пост премьера также рассказал о возможной отставке Сооронбая Жээнбекова

Кандидат ан пост премьер-министра Садыр Жапаров продолжает отвечать на вопросы депутатов ЖК в госрезиденции «Ала-Арча». Парламентарии поинтересовались, как он собирается работать с действующим

президентом Сооронбаем Жээнбековым. На что Жапаров ответил, что уже разговаривал об этом с главой государства. И последний пообещал подать в отставку, когда Жогорку Кенеш примет программу нового правительства.

Кроме того, у кандидата на должность главы кабмина спросили, как он планирует урегулировать ситуации в республике. Садыр Жапаров заверил, что работа в этом направлении уже начата. Так, по его словам, сегодня задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев. А в дальнейшем будут задержаны и другие лица.

Источник: vesti.kg