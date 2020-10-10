Мыктыбек Абдылдаев ушел в отставку. Его заменил Мирлан БакировМыктыбек Абдылдаев ушел в отставку. Его заменил Мирлан Бакиров

Новоизбранный спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку.

Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча».

По словам Мыктыбека Абдылдаева, из-за критики и разных толкований он решил подать в отставку.

Заседание будет вести вице-спикер Мирлан Бакиров.

Источник: 24.kg