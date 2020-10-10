Если парламент в течение 3-х дней не утвердит режим ЧП, указ потеряет силу - спикер ЖК

«Но сейчас мы пока не можем собрать кворум»

Жогорку Кенеш Кыргызстана в течение трех дней должен рассмотреть Указ президент о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке. Об этом журналистам сообщил спикер парламента КР Мыктыбек Абдылдаев.

Он уточнил, что если в течение трех дней с момента поступления документа в Жогорку Кенеш депутаты его не рассмотрят, то есть поддержать или откажут, то после трех дней указ теряет свою силу.

«То есть режим ЧП будет снят. А в течение эитх трех дней с момента подписания президента, режим ЧП будет действовать», - сказал он.

Глава Жогорку Кенеша отметил, что по Конституции, депутаты должны сами собраться на заседании в связи с введением режима чрезвычайного положения.

«Но сейчас мы пока не можем собрать кворум», - сказал он.

Источник: Кабар