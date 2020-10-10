ГКНБ: По факту организации массовых беспорядков задержан Алмазбек Атамбаев
По факту организации массовых беспорядков задержаны Алмазбек Атамбаев, Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев.
«10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д», - сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.
Источник: Кабар
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