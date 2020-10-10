Внеочередное заседание Жогорку Кенеша будет транслироваться в прямом эфире
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша будет транслироваться в прямом эфире. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.
По его словам, внеочередное заседание перенесено на 16.00, кыргызстанцы смогут посмотреть его на телеканалах ОТРК, «Пирамида» и ЭлТР.
Источник: 24.kg
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