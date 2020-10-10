(Фото) Выяснилось, кто стрелял в Атамбаева

Выяснилось, кто стрелял в Атамбаева

Выяснилось, кто стрелял в автомобиль бывшего президента Алмазбека Атамбаева. По крайней мере, судя по фотографиям и видео в соцсетях, предположительно стрельбу открыл человек из окружения самого Атамбаева. Для сравнения приводим сами фотографии.

Источник: vb.kg