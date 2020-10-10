(Видео) Турсунбай Бакир уулу поддержал Садыра Жапарова 

Оппонентов экс-депутата он назвал агентами США
Турсунбай Бакир уулу призвал депутатов ЖК КР утвердить Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Об этом он сообщил на митинге у Дома правительства в поддержку экс-депутата.
«Пока не поздно, депутаты, я обращаюсь к вам, - сказал он. - Назначьте премьер-министром Садыра Жапарова и дайте время. Я ему доверяю. Также накажите тех зачинщиков, покажите их лица. Заказ идет из Америки».
Также агентами Америки Турсунбай Бакир уулу назвал Тилека Токтогазиева, Жанара Акаева, Омурбека Текебаева, Клару Сооронкулову и Эльвиру Сурабалдиеву.
Источник: vesti.kg
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