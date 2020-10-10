Коллектив KAZ mineralz Bozymchak просит власти восстановить работу комбината

Коллектив KAZ mineralz Bozymchak просит власти восстановить работу комбината

Коллектив компании KAZ mineralz Bozymchak просит правоохранительные органы и власть восстановить работу и производство на горно-обогатительном комбинате.

«Остановите беспредел. Ведь тысячи наших сотрудников лишились работы и заработка. Наши семьи и дети остались без средств к существованию», — заявили сотрудники предприятия.

Напомним, что горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу 7 октября. Компания вынуждена распустить сотрудников, чтобы не подвергать их опасности.

Источник: 24.kg