(Видео) В Бишкек продолжает прибывать военная техника

В Бишкек направляют военную технику.

Видеозапись прислали очевидцы.

По их данным видео было снято вблизи Токмака. На кадрах видна колонна БТР, голос за кадром говорит, что техника направляется в сторону Бишкека.

Напомним, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ о введении режима ЧП в Бишкеке. Решение связано с политической кризисной ситуацией после проведение выборов в Жогорку Кенеш.

Источник: vb.kg