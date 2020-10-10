(Видео) В Бишкек продолжает прибывать военная техника 

В Бишкек направляют военную технику.
Видеозапись прислали очевидцы.
По их данным видео было снято вблизи Токмака. На кадрах видна колонна БТР, голос за кадром говорит, что техника направляется в сторону Бишкека.
Напомним, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ о введении режима ЧП в Бишкеке. Решение связано с политической кризисной ситуацией после проведение выборов в Жогорку Кенеш.
Источник: vb.kg
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