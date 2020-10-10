(Видео) Столкновение сторонников Жапарова, Бабанова и Атамбаева. Запись с дрона 

Vesti.kg покажет вам стычку митингующих в центре Бишкека, снятую беспилотником
Сегодня на площади Ала-Тоо после мирного марша встретились сторонники Садыра Жапарова, Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.
В распоряжении редакции Vesti.kg появилось видео с места событий, снятое на дрон.
На записи заметно, с какой скоростью сегодня развивались события в центре Бишкека.
Так, сначала перед нами предстают кадры, с помощью которых можно предположить, какое количество человек присутствовало на митинге. Затем спустя 15 минут обстановка начала накаляться, заметна активность людей.
На следующих кадрах перед нами предстает следующая картина: граждане начали бросать друг в друга камни, выступающие поспешно покинули трибуну.
Можно заметить, как граждане бегут за автомобилями политиков, пытающихся покинуть площадь.
Источник: vesti.kg
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