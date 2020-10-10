(Видео) Столкновение сторонников Жапарова, Бабанова и Атамбаева. Запись с дрона

Vesti.kg покажет вам стычку митингующих в центре Бишкека, снятую беспилотником

Сегодня на площади Ала-Тоо после мирного марша встретились сторонники Садыра Жапарова, Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.

В распоряжении редакции Vesti.kg появилось видео с места событий, снятое на дрон.

На записи заметно, с какой скоростью сегодня развивались события в центре Бишкека.

Так, сначала перед нами предстают кадры, с помощью которых можно предположить, какое количество человек присутствовало на митинге. Затем спустя 15 минут обстановка начала накаляться, заметна активность людей.

На следующих кадрах перед нами предстает следующая картина: граждане начали бросать друг в друга камни, выступающие поспешно покинули трибуну.

Можно заметить, как граждане бегут за автомобилями политиков, пытающихся покинуть площадь.

Источник: vesti.kg