В Бишкеке ночь прошла спокойно, погромов и мародерств не было - ГУВД

В Бишкеке все спокойно, сообщает пресс-служба ГУВД.

По ее данным, каких-либо фактов погромов и мародерства обнаружено и зафиксировано не было.

Ночные патрули, состоящие из бишкекских милиционеров, военнослужащих и народных дружинников, несли службу по предотвращению и пресечению возможных проявлений нарушений и преступлений. Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегически важные объекты под надёжной охраной.

Источник: Кабар