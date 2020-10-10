Спикер Жогорку Кенеша провел встречу с лидерами фракций

«Время и место заседания парламента будет сообщено официально»

Спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев недавно провел встречу с лидерами фракций. Как сообщил глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу, один из лидеров не смог присутствовать на встрече, так как находился не в городе.

Он уточнил, что на встрече был обсужден вопрос о внесении на рассмотрения парламента указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке.

«Время и место заседания парламента будет сообщено официально», - сказал он.

Отметим, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения в связи с беспорядками, которые происходят в городе с 5 октября.

Напомним, что 5 октября на мирный митинг вышли граждане, требовавшие признать не легитимным итоги выборов депутатов ЖК, которые состоялись 4 октября. Вечером митинг перерос в беспорядки, а ночью протестующие захватили Белый дом.

На сегодня волнения не прекращены. Президент Кыргызстана отправил в отставку премьер-министра и все правительство, а также руководителей силовых, правоохранительных и военных структур.

Сегодня у Дома правительства продолжился митинг сторонников Садыра Жапарова, которые требуют назначить его премьер-министром.

Между тем на площади «Ала-Тоо» после обеда свою акцию начали сторонники бывшего президента А.Атамбаева и экс-премьера О.Бабанова, которые выступают против назначения Жапарова премьером. Во время митинга сторонники С.Жапарова пришли на площадь, после чего между сторонами произошла стычка.

Город защищают дружинники, которые в течение всех этих дней противостояли захвату государственных объектов и мародёрству.

Источник: Кабар