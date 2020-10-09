(Аудио) Появилась запись телефонного разговора, предположительно, Бабанова с Момбековым 

Давайте не обсуждать это по телефону. Я сейчас выеду в верха. Сейчас мы поедем туда с байке.
«Садыр боится только АША. АША придет скажет: «Эй, Камчы, желая взять Белый дом, надорвешься»
В Сети распространилась запись телефонного разговора двух людей, чьи голоса напоминают голоса политиков - Омурбека Бабанова и Рыскелди Момбекова.
Ниже приводим их беседу (только слышимые слова):
«Бабанов»: ты где?
«Момбеков»: Дома. Собираюсь в верха. Ты где? Мысли есть какие-то?
«Бабанов»: Мы с байке едем в штаб «Республики». (в сторону: Там осталась моя кепка. Не могу найти ее)
«Момбеков»: Много там собралось людей? Сил хватило?
«Бабанов»: Не знаю. Не считал там.
«Момбеков»: Весь Иссык-куль, Тюп едут, создают ажиотаж.
«Бабанов»: Да, приезжают, с разных сторон по 50, 100 человек. Где-то 1000 человек, думаю.
«Момбеков»: Говорю, что вчера мало получилось. В тот раз тоже было мало. Говорили же где? Ребята из «Республики»….
«Бабанов»: Нет, я про тех говорю
«Момбеков»: Да, тех. Я выезжаю в Кой-таш. Вчера сказал Чиркешовичу… Они говорят: «АША не нужен нам. Иди скажи». Они говорят, что тогда потеряем юг.
«Бабанов»: Да-да, так и будет
«Момбеков»: Я сказал им: «Боясь потерять юг, вы потеряете власть. Что вы жметесь? Садыр боится только АША. АША придет скажет: «Эй, Камчы, желая взять Белый дом, надорвешься. Вы с Садыром устроили переворот. Я жалею, что я тебя не посадил на долгие годы». У АША ведь есть харизма. Общественность прислушается к нему. Мы должны решить проблему. Потеряем — не потеряем уже потом…
«Бабанов»: Давайте не обсуждать это по телефону. Я сейчас выеду в верха. Сейчас мы поедем туда с байке.
Источник: vesti.kg
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