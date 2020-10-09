Заседание ЖК пройдет завтра, 10 октября, в госрезиденции «Ала-Арча»

Заседание ЖК пройдет завтра, 10 октября, в госрезиденции «Ала-Арча»

Заседание Жогорку Кенеша состоится 10 октября в государственной резиденции «Ала Арча».

Как сообщила АКИpress вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, в повестке дня утверждение режима чрезвычайного положения, рассмотрение кандидатов в премьер-министры.

Источник: media-center.kg