Заседание ЖК пройдет завтра, 10 октября, в госрезиденции «Ала-Арча»
Заседание Жогорку Кенеша состоится 10 октября в государственной резиденции «Ала Арча».
Как сообщила АКИpress вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, в повестке дня утверждение режима чрезвычайного положения, рассмотрение кандидатов в премьер-министры.
Источник: media-center.kg
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