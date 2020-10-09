(Видео) Сооронбай Жээнбеков выступил с новым видеообращением

Президент КР Сооронбай Жээнбеков выступил с очередным видеобращением.

В нем он заявил, что сделает все, чтобы защитить мир людей и целостность страны.

Он в очередной раз призвал политические силы действовать в правом русле и по законам Конституции страны.